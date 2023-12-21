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بعد استبعاده من قائمة سوريا لكأس آسيا.. عمر السومة يعلن اعتزاله الدولي

12/21/2023 5:53:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن عمر السومة قائد منتخب سوريا، اعتزال اللعب الدولي، ردًا على قرار المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر باستبعاده من قائمة الفريق التي تستعد لخوض بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وكان كوبر قد فجر مفاجأة مدوية، باستبعاد السومة من قائمة سوريا الأولية، التي تستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية خلال الفترة من 12 يناير/كانون ثان وحتى 10 فبراير/شباط المقبلين في قطر.

ولم يدخل السومة، مهاجم العربي القطري، القائمة الأولية التي ضمت 33 لاعبًا، وستتقلص إلى 26 في القائمة النهائية.


وقال السومة في تصريحات لقناة الكأس "حزنت لقرار استبعادي من القائمة، أنا ملتزم مع كوبر لمدة عام كامل، فلماذا يستبعدني؟".

وأضاف "أعلن اعتزالي اللعب دوليًا ردًا على هذا الاستبعاد، وهذا قرار لا رجعة فيه، خصوصًا أنه لا يوجد تقدير أو احترام".

ونوه "العقلية الاحترافية بالإدارة ضعيفة جدًا، أقل شيء كان من المفترض أن يبلغني المسئولون بالقرار باعتباري قائد المنتخب، بدلًا من أن أتفاجأ مثل الجمهور".

ونفى السومة، وجود خلافات مع كوبر، منوها "كانت هناك أنباء عن وجود خلافات مع المدرب في مباراة اليابان، لكن لا صحة لهذه الأنباء، هو اتفق معي على أن ألعب شوطًا وحدًا".

وأتم "أتمنى التوفيق لمنتخب سوريا في كأس آسيا، في النهاية هذا منتخب بلادي، وسأتواجد في المدرجات لدعمه".

ويلعب منتخب سوريا في المجموعة الثانية بكأس آسيا التي تضم أيضًا أستراليا وأوزبكستان والهند.

وضمت القائمة الأولية التي أعلنها كوبر في وقت سابق من اليوم كل من:

إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف، أيهم أوسو، عمر الميداني، ثائر كروما، سعد أحمد، عبد الله الشامي، مؤيد الخولي، خالد كرداوغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس، محمد عنز، كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، إلمار إبراهام، مالك جنعير، محمد المرمور، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار، عمر خريبين، بابلو صباغ، علاء الدالي، ياسين سامية، مارديك مرديكيان، أنطونيو يعقوب

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