الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.





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