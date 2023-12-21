الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات

الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات
التاريخ
12/21/2023 5:53:20 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.
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