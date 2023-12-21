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الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات

12/21/2023 5:53:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.


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