رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس إندونيسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، خلال اتصال هاتفي، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، فخامة الرئيس الإندونيسي، بالاكتشاف الضخم للغاز الطبيعي الذي حققته شركة مبادلة للطاقة مؤخراً في إندونيسيا، مؤكدًا أنه يجسد التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خاصة في مجال الطاقة، وتمنى سموه أن يكون هذا الاكتشاف للغاز الطبيعي رافدًا مهمًا من روافد التنمية لمصلحة الشعب الإندونيسي الصديق.

من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا، منوهًا بالتعاون المثمر بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وعبر عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه هذه العلاقات على المستويات جميعها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، مواصلة العمل المشترك من أجل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى الأمام، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.





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