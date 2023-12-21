إيهود براك: نتنياهو أغرق تايتانيك الإسرائيليين ولا بدّ من إسقاطه

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تتواصل الدعوات في إسرائيل للإطاحة برئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الآن، ودون انتظار نهاية الحرب على غزة، خاصة أن أوساطاً متزايدة تشكّك بقدرته على إدارتها، في اليوم الخامس والسبعين على شنّها، وبنظافة حساباته بكل ما يتعلّق بقراراته حولها، وحول مصير المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

وجدّد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود براك حملته الشعواء على نتنياهو، وقال، في حديث للإذاعة العبرية اليوم، إن نتنياهو غير جدير بالثقة، ولا تهمه سوى مصالحه الخاصة.

براك: نتنياهو يحاول ترهيب الإسرائيليين باتفاقات تم توقيعها قبل 30 سنة وشارك بنفسه في تطبيقها، محاولاً إقناعهم بأنه البطل الوحيد القادر على تخليصهم من الأخطار

وتطرّقَ براك لتصريحات نتنياهو الرافضة لاتفاقات أوسلو، ولتحذيراته من الدولة الفلسطينية، إذ قال إن نتنياهو يحاول ترهيب الإسرائيليين باتفاقات تم توقيعها قبل 30 سنة وشارك بنفسه في تطبيقها محاولاً إقناعهم بأنه البطل الوحيد القادر على تخليصهم من الأخطار.

وتابع براك مستخفّاً ساخراً:“نتنياهو قاد التيتانيك الإسرائيلية، وأغرقنا ونحن على متنها، والآن يطالب بأن يضع يديه على مقود السفينة البديلة لها. علينا إسقاطه الآن، فهو عبء وخطر يهدد إسرائيل”.

وسبقه الوزير الأسبق عوزي برعام (“العمل”)، الذي شنَّ هو الآخر حملة جديدة على نتنياهو، فقال، في مقال نشرته صحيفة“هآرتس”، الأربعاء، إن نتنياهو وبايدن قاسمٌ مشترك لحد بعيد: كلاهما في نهايات حياتهما السياسية، ومن شأنهما فقدان وظيفتيهما وقوتيهما.

وتابع:“بايدن سيرحل في نوفمبر القادم، ونتنياهو ربما قبل ذلك. بايدن فقد الكثير من داعميه المحتملين بسبب دعمه المطلق لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر.. على الإسرائيليين الإطاحة بنتنياهو الآن، لأنه يدير الحرب وفق أهوائه بعيداً عن خدمة مصالح إسرائيل”.

وشكّك برعام بجدوى الحلول العسكرية، ودعا إسرائيل للبحث عن حل سياسي مع السلطة الفلسطينية، التي يحاول نتنياهو استخدامها فزاعة لترهيب الإسرائيليين. وتقاطع معه النائب السابق، ونائب قائد جيش الاحتلال سابقاً، الجنرال في الاحتياط يائير غولان، الذي قال إنه لا يمكن تصفية“حماس” ولا“حزب الله”، وإن كل التصريحات المعلنة عن تدميرهما هي عناوين صحفية وشعارات جميلة، لكنها منفصلة عن الواقع”.

وفي حديث للإذاعة العبرية الرسمية، أكد غولان أن إسرائيل بحاجة لقائد شجاع يصارح مواطنيها بالحقيقة. وتابع:“الحقيقة أن حماس ستبقى وسنضطر التعايش معها”. وشكّك غولان أيضاً بحسابات واعتبارات نتنياهو، وألمح لرغبته بمواصلة الحرب على غزة استبعاداً ليوم الحساب الداخلي العسير، وطمعاً بتحقيق الجيش لأي هدف يتكئ عليه، ويزعم الانتصار بالحرب. وهذا ما يؤكده محلل الشؤون العسكري في صحيفة“هآرتس” عاموس هارئيل، الذي يقول إن إسرائيل ستقيم، بتوصية أمريكا، منطقةً عازلة في شمال القطاع، وربما في منتصفه، وبالتالي نقل القتال لغزوات بحجم لواء (ثلاث كتائب) بدلاً من وجود أربع فرق عسكرية داخل القطاع. منبهاً إلى أن العائق أمام هذا الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب هو الحالة السياسية لنتنياهو، القلق على مستقبل ائتلافه المكّون من أحزاب يمينية متطرفة تطمع باستمرار الحرب حتى يتم فعلاً تحقيق أهدافها بتدمير“حماس”، وربما السيطرة مجدداً على القطاع. ويمضي هارئيل في تحذيراته:“المؤسسة الأمنية تستعد لتغير طريقة القتال داخل غزة، والانتقال للمرحلة الثالثة خلال شهر، ولكن ربما تكون لنتنياهو مخططات أخرى”.

براك: نتنياهو قاد التيتانيك الإسرائيلية، وأغرقنا ونحن على متنها، والآن يطالب بأن يضع يديه على مقود السفينة البديلة لها

ترانزيستور أبو عمار

يشار إلى أن بعض الأوساط الإسرائيلية، السياسية والعسكرية، تتحدث، في الأيام الأخيرة، عن قتل يحيى السنوار كهدف مركزي للحرب، وهذا ما تحذّر منه أوساط في الرأي العام، منها الباحث النائب السابق عوفر شيلح، الذي يواظب على القول إنه بدون تحديد أهداف واضحة للحرب، وقابلة للتطبيق، لن تنتصر إسرائيل فيها.

في حديث للقناة 13 العبرية، استخفّ شيلح مجدداً من اعتبار قتل يحيى السنوار هدفاً، وقال متسائلاً: وهل عندئذ ستموت“حماس”!

وهناك من يذكر ببقاء“حماس” بعد اغتيال قياداتها في السابق، كأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة وأحمد الجعبري.

وتتحدث تسريبات إسرائيلية عن أن قوات الاحتلال وصلت عدة مرات لمواقع داخل خان يونس، ووجدت علامات تفيد بأن السنوار تواجدَ فيها وغادرها قبل ساعات، راجيةً أن يلقى القبض عليه قريباً.

يشار إلى أن إسرائيل طالما بحثت عن قتل القيادات الفلسطينية طمعاً بمكاسب معنوية، وشهدت محطات الصراع في الماضي مطاردة إسرائيلية لهم، ففي كتاب مذكراته يروي رئيس الشاباك الأسبق يعقوب بيري أنه داهمَ عمارة في نابلس بعدما وصلته معلومة استخباراتية أن الراحل ياسر عرفات (أبو عمّار) متواجدٌ فيها، بعدما تسللَ من لبنان للضفة الغربية بعد 1976 لتنظيم العمل الفدائي. ويقول بيري إنه عندما دخل العمارة وجدَ أن نافذة الغرفة التي كان يبيت فيها أبو عمار مفتوحة، وإنه عندما مدّ يده على سريره وجده ما زال دافئاً، ما يعني أنه هو الآخر غادر المكان للتوّ، تاركاً خلفه جهاز ترانزيستور ما زال مفتوحاً. ولاحقاً، وبعد عقود، تم توقيع“أوسلو”، فبادر بيري للقاء عرفات في رام الله، وروى له الحادثة، وأعاد له جهاز الراديو الصغير، الذي احتفظ به منذ ضبطه في نابلس، لكن أبو عمار رفضَ استلامه، وقال إنه يتركه له كهدية، وهناك من قال إن ذلك يندرج ضمن تدابير الأمن والسلامة الصارمة التي التزم بها أبو عمار، ودفعته لعدم استلام جهاز الراديو التابع له.



