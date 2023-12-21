مستعمرون يستولون على محتويات غرفة زراعية شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على محتويات غرفة زراعية في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين استولت على محتويات غرفة زراعية تعود للمواطن إبراهيم بركات نباهين في منطقة "واد بصص" بالقرية، والمحاذية لمستعمرة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين.
وأضاف بريجية أن المواطن نباهين تعرض لأكثر من مرة لاعتداءات المستعمرين، إضافة إلى إجبار عدد من المواطنين على النزوح عن أراضيهم تحت تهديد السلاح كما جرى في بريتي زعترة وتقوع شرقا.
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