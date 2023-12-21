Thursday, 21 December 2023 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يستولون على محتويات غرفة زراعية شرق بيت لحم

12/21/2023 5:39:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على محتويات غرفة زراعية في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين استولت على محتويات غرفة زراعية تعود للمواطن إبراهيم بركات نباهين في منطقة "واد بصص" بالقرية، والمحاذية لمستعمرة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف بريجية أن المواطن نباهين تعرض لأكثر من مرة لاعتداءات المستعمرين، إضافة إلى إجبار عدد من المواطنين على النزوح عن أراضيهم تحت تهديد السلاح كما جرى في بريتي زعترة وتقوع شرقا.

MENAFN21122023000205011050ID1107641496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث