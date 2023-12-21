مستعمرون يستولون على محتويات غرفة زراعية شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على محتويات غرفة زراعية في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين استولت على محتويات غرفة زراعية تعود للمواطن إبراهيم بركات نباهين في منطقة "واد بصص" بالقرية، والمحاذية لمستعمرة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف بريجية أن المواطن نباهين تعرض لأكثر من مرة لاعتداءات المستعمرين، إضافة إلى إجبار عدد من المواطنين على النزوح عن أراضيهم تحت تهديد السلاح كما جرى في بريتي زعترة وتقوع شرقا.