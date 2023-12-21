نجل نتنياهو يعجب بمنشور يتهم رئيس أركان الجيش بـالانقلاب العسكري في 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أبدى يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعجابه بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يتهم رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بتنفيذ انقلاب عسكري في 7 أكتوبر.

نجل نتنياهو يعجب بمنشور يتهم رئيس أركان الجيش بـنجل نتنياهو يحمل الجيش والشاباك والمحكمة العليا مسؤولية هجوم 7 أكتوبر.

وجاء في المنشور: "في 7 أكتوبر كنا في خضم انقلاب عسكري بقيادة هرتسي هاليفي، الذي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم الذي كان على وشك الحدوث صباح يوم سيمحات توراة. الانقلاب لم ينته ولم يكتمل. قائد الجيش ووزير جيش الدفاع يمنعان وزير الأمن الداخلي من دخول قاعدة عسكرية. إنه انقلاب حقا".

وكان المنشور، الذي كتبه مستخدم غير معروف لوسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى ادعاء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بأن هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت قد ألغيا زيارته لقاعدة عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي ومكتب وزير جيش الاحتلال إن الزيارة تم تأجيلها بسبب ضيق الوقت، وطلب من بن غفير ترتيبها لموعد آخر، حسبما أفاد موقع "واينت" الإخباري.

وفي نوفمبر، نشر نجل رئيس الوزراء منشورات على حسابه على "تليغرام" ألقى فيها اللوم على الجيش الإسرائيلي والشاباك والمحكمة العليا في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"