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منظمة الصحة: شمال غزة أصبح من دون مستشفيات

12/21/2023 5:39:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة للصحفيين عبر رابط فيديو من القدس "لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال".

وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.


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