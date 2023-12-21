Ynet: الجيش الإسرائيلي يحاول تحقيق إنجازات في غزة قبل إعلان وقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال موقع Ynet إن خان يونس قد تكون المحطة الأخيرة في ما يسميه الجيش الإسرائيلي "المرحلة الصعبة" من الحرب، حيث يحاول تحقيق المزيد من الإنجازات قبل إعلان وقف إطلاق النار.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أمس الأربعاء: "سنواصل الحرب حتى النهاية، وسوف تستمر حتى يتم القضاء على حماس - حتى النصر"، معتبرا أنه "من الناحية التاريخية قد يكون (نتنياهو) على حق. فالحرب بين إسرائيل والمنظمات الجهادية قد تستمر لسنوات، وربما حتى لأجيال".

ورأى أن "الحديث عن حروب المستقبل يهدف إلى إخفاء كآبة الحاضر. وربما تكون خان يونس المحطة الأخيرة فيما يسميه الجيش "المرحلة الصعبة" من الحرب، وستكون الخطوة التالية أكثر تواضعا"، مشيرة إلى أن "الأخبار التي نشرت في اليومين الأخيرين عن توسيع نطاق النشاط البري للجيش الإسرائيلي تشير إلى أمرين. أولا، لم يتم تطهير البوابات الشمالية لقطاع غزة بعد: يخرج الإرهابيون بين الحين والآخر من الأعمدة والمباني ويطاردون عناصر الجيش. والثاني، أن الجيش يشم رائحة النهاية، ويحاول تحقيق المزيد من الإنجازات قبل إعلان وقف إطلاق النار".

واعتبر أن "هذه الأيام يمكن أن تسمى ترتيبات نهائية في غزة، والهدف هو تسهيل تواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يجب أن يحدث في النصف الأول من شهر يناير"، مضيفا: "من المرجح أن يعود جزء كبير من جنود الاحتياط إلى ديارهم. وسيكون الجيش منشغلا بتدريب شريط أمني يفصل القطاع عن المستوطنات المحيطة به، سيكون عرضه حوالي كيلومتر واحد".

وذكر الموقع أنه "حتى قبل أن يقرر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحاصرة ما إذا كانت العودة إلى ديارهم آمنة، سيتعين على مئات الآلاف من سكان غزة مواجهة وضع مستحيل: لن يسمح لجزء كبير منهم بالعودة، لأن منازلهم كانت في المنطقة الأمنية وفقد آخرون منازلهم والبنية التحتية المادية والاجتماعية في الأحياء والمدن التي يعيشون فيها".

وقال: "إذا كنا محظوظين، فسيكون هناك دفعة أخرى من تبادل الرهائن. سيخرج المزيد من الناس من الأسر مصابين، لكنهم أحياء. صفقة أخرى سيكون لها ميزة أخرى: أنها ستسمح للإسرائيليين بالانتقال بشكل أكثر سلاسة من مرحلة الحرب الكبرى، إلى مرحلة الصيانة".