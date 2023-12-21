التايمز: أمريكا تسعى لمنع حرب إقليمية كبيرة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- ذكرت صحيفة "التايمز"، "أن الولايات المتحدة وجهت هجمات عسكرية في البحر الأحمر، بحجم يفوق ما وجهته في العقود الأخيرة، ساعية بذلك إلى منع تصعيد الأزمة إلى حرب إقليمية كبيرة.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت في الخمسة عشر يومًا الماضية ملايين الدولارات لمنع مقاتلي ميليشيا الحوثي في اليمن، من استفزاز أطراف أخرى في الشرق الأوسط.

ستلعب حاملة الطائرات الأمريكية دوايت د آيزنهاور الموجودة الآن في خليج عدن، ويو إس إس لابون التي وصلت حديثا إلى البحر الأحمر أدوارًا رئيسة إذا كان هناك أي قرار من الرئيس بايدن بشن هجمات انتقامية على أهداف ميليشيا الحوثيين. بحسب الصحيفة.

وفي الوقت الذي توجه فيه ميليشيا الحوثي القذائف على إسرائيل انتقاما لغزة، أضافت "التايمز"، يصر البنتاغون على أن الولايات المتحدة ليست متورطة في صراع مسلح مع الميليشيا، لكنها، بالرغم من ذلك، تحاول إسقاط طائرات الحوثي دون طيار وصواريخها لمنعها من ضرب الشحن التجاري الدولي.

وأوضحت، أن تكاليف العمل الدفاعي آخذة بالارتفاع؛ لأن الولايات المتحدة تعلم جيدًا أن توسع الحرب لنطاق إقليمي، سيتطلب زيادة في التمويل إلى جانب الضغط على الميزانية الحربية؛ بسبب الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل وأوكرانيا.

وبسبب تلك الهجمات، أصبح المرور من خلال البحر الأحمر وقناة السويس خطيرا بالنسبة لسفن الحاويات، ما أجبر خطوط الشحن الرئيسة على تغيير مسارها حول أفريقيا. كما أدت ظروف الجفاف في قناة بنما إلى تقليل خيارات العبور البديلة. وقد قامت المدمرات البحرية الأمريكية كارني وماسون وتوماس هادنر، باعتراض صواريخ كروز، والقذائف قصيرة المدى، والطائرات المسلحة الإيرانية الصنع.

وأعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء قوة بحرية دولية جديدة لحماية السفن العابرة للبحر الأحمر في إطار عملية "الحراسة".