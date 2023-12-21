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الاحتلال يقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وينصب حواجز عسكرية

12/21/2023 5:39:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة يعبد، ونصبت حواجز عسكرية جنوب غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفـا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وداهمت حي البعاجوة ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة، وفتشت مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، كما نصبت حواجز في بعض القرى المحيطة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن يوميا حملة اقتحامات في يعبد، وتنصب حواجز عسكرية بشكل شبه دائم.




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