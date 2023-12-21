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استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

12/21/2023 5:39:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب زوجها بجروح، اليوم الخميس، جراء تعرض منزلهما لقصف مدفعي إسرائيلي في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.


وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس الحدودية، ما أدى إلى استشهاد المسنة نهاد مهنا، وإصابة زوجها ماجد مهنا، وهما في العقد الثامن من عمرهما.


وأشارت إلى أنه منذ ساعات الصباح تتعرض أطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما أغارت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ على بلدة كفر كلا.


ولفتت إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل حارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب، كما ألقى القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.


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