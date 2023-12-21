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حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري

12/21/2023 5:39:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية ماريانا ليسينكو، بدء جمع تواقيع المؤيدين لترشح بوتين اعتبارا من 23 من الشهر الجاري وحتى نهاية يناير المقبل.
وأضافة رئيسة حملة بوتين: "سنبدأ جمع التوقيعات اعتبارا من 23 ديسمبر وحتى نهاية يناير، ونوجه الآن التعليمات لأعضاء حملتنا في مناطق روسيا ليكونوا قادرين على تنظيم جمع التواقيع حسب الأصول".


وأضافت ليسينكو أن المقر الرئيسي للحملة سيبدأ عمله في غضون أيام وسيشرف عبر الفيديو على عمل المراكز والمنظمات الفرعية التطوعية في عموم روسيا.

RT

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