حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية ماريانا ليسينكو، بدء جمع تواقيع المؤيدين لترشح بوتين اعتبارا من 23 من الشهر الجاري وحتى نهاية يناير المقبل.
وأضافة رئيسة حملة بوتين: "سنبدأ جمع التوقيعات اعتبارا من 23 ديسمبر وحتى نهاية يناير، ونوجه الآن التعليمات لأعضاء حملتنا في مناطق روسيا ليكونوا قادرين على تنظيم جمع التواقيع حسب الأصول".
وأضافت ليسينكو أن المقر الرئيسي للحملة سيبدأ عمله في غضون أيام وسيشرف عبر الفيديو على عمل المراكز والمنظمات الفرعية التطوعية في عموم روسيا.
RT
MENAFN21122023000208011052ID1107641486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.