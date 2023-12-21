3 شهداء بمستشفى الشفاء نتيجة نقص الإمدادات الطبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مصدر طبي على استشهاد 3 جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب نقص الإمدادات الطبية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع المحاصر.
كما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة انعدام الخدمة الصحية في مجمع الشفاء ومستشفيات شمال غزة.
وقال مراسل الجزيرة إن الوضع في مستشفى الشفاء أكثر من كارثي نتيجة عدم توفر المياه ونقص الطاقم الطبي واستمرار نزوح السكان نحو المستشفى.
وأضاف المراسل أن طائرة إسرائيلية من طراز "أباتشي" تضرب النيران في مختلف الأماكن المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.
وأمس الأربعاء، قصف الجيش الإسرائيلي مأوى للنازحين في محيط مستشفى الشفاء.
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