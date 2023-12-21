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3 شهداء بمستشفى الشفاء نتيجة نقص الإمدادات الطبية

12/21/2023 5:39:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مصدر طبي على استشهاد 3 جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب نقص الإمدادات الطبية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع المحاصر.


كما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة انعدام الخدمة الصحية في مجمع الشفاء ومستشفيات شمال غزة.


وقال مراسل الجزيرة إن الوضع في مستشفى الشفاء أكثر من كارثي نتيجة عدم توفر المياه ونقص الطاقم الطبي واستمرار نزوح السكان نحو المستشفى.


وأضاف المراسل أن طائرة إسرائيلية من طراز "أباتشي" تضرب النيران في مختلف الأماكن المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.


وأمس الأربعاء، قصف الجيش الإسرائيلي مأوى للنازحين في محيط مستشفى الشفاء.

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