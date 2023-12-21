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مرضى غوشيه يناشدون وزارة الصحة بعلاجهم وتوفير الدواء لهم

12/21/2023 5:39:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكا مرضى مصابون بمرض "غوشيه" من عدم توفر العلاج لمرضهم لدى وزارة الصحة.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا المرض يصيب الإنسان بسبب تراكم مواد دهنية في بعض أعضاء الجسم مثل الكبد والطحال وهو ما يؤثر على تلك الأعضاء بالتضخم وبالتالي حدوث خلل في وظائفها.
وأضافوا أن تكلفة علاج المرض باهظة وهم بحاجة إلى جرعات منتظمة من الدواء لتعويض نقص إنزيم (glucocerebrosidase) المسؤول عن تكسير نوع من الدهون، لافتين إلى أنه في حال عدم حصولهم على العلاج فإن ذلك سيؤدي لتضخم الكبد والطحال ونخاع العظم وتراكم الدهون في العظم والعيون والقلب.
وأشاروا إلى أن عدد المصابين بهذا المرض في الأردن يقدر بالعشرات وأن العلاج فعال جدا ضد المرض لكنه غير متوفر لدى وزارة الصحة، مناشدين الحكومة بضرورة تأمينه للتخفيف عنهم.




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