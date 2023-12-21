سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود إسرائيليين شمال غزة

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود إسرائيليين شمال غزة
التاريخ
12/21/2023 5:39:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأنها قصفت تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
وفجرت سرايا القدس أمس الأربعاء عبوة ثاقب "برميلية" بقوات إسرائيلية راجلة في حي الشجاعية بمدينة غزة.
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