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سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود إسرائيليين شمال غزة

12/21/2023 5:39:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأنها قصفت تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.


وفجرت سرايا القدس أمس الأربعاء عبوة ثاقب "برميلية" بقوات إسرائيلية راجلة في حي الشجاعية بمدينة غزة.


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