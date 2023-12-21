الصحة العالمية: لا مستشفيات تعمل شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية أن شمال غزة أصبح تماما بدون مستشفيات قادرة على العمل، في ظل نقص الوقود والأطقم الطبية والإمدادات الصحية.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة ريتشارد بيبركورن إن المستشفى الأهلي كان الأخير القادر على العمل، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.
من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 800 ألف فلسطيني في المناطق الشمالية لقطاع غزة محرومون من الخدمات الطبية.
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