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الصحة العالمية: لا مستشفيات تعمل شمال قطاع غزة

12/21/2023 5:39:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية أن شمال غزة أصبح تماما بدون مستشفيات قادرة على العمل، في ظل نقص الوقود والأطقم الطبية والإمدادات الصحية.


وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة ريتشارد بيبركورن إن المستشفى الأهلي كان الأخير القادر على العمل، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.


من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 800 ألف فلسطيني في المناطق الشمالية لقطاع غزة محرومون من الخدمات الطبية.


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