Thursday, 21 December 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يهنئ الشيخ مشعل الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم

12/21/2023 5:39:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.


وقال سموه في تدوينة له عبر خاصية“ستوري انستغرام”:“أهنئ وأبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، راجين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل الأمانة، والاستمرار في مسيرة العطاء والإنجاز بما فيه نفع وخير لشعب الكويت العزيز”.

MENAFN21122023000208011052ID1107641480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث