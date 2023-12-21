ولي العهد يهنئ الشيخ مشعل الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وقال سموه في تدوينة له عبر خاصية“ستوري انستغرام”:“أهنئ وأبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، راجين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل الأمانة، والاستمرار في مسيرة العطاء والإنجاز بما فيه نفع وخير لشعب الكويت العزيز”.
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