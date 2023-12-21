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الحزن يخيم على لواء الرصيفة

12/21/2023 5:39:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خيم الحزن على أهالي لواء الرصيفة بعد وفاة ثلاثة من شبابها الذين يسكنون في منطقة مخيم حطين، إثر حادث سير مؤسف.


والثلاثة المتوفين عليهم رحمة الله الواسعة: "أنس سنبل ، هاني ابو جرار ، رعد الجبارات".


" اللهم ارحمهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وادخلهم الجنة من اوسع ابوابها يا رب العالمين".


ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.


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