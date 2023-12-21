الحزن يخيم على لواء الرصيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خيم الحزن على أهالي لواء الرصيفة بعد وفاة ثلاثة من شبابها الذين يسكنون في منطقة مخيم حطين، إثر حادث سير مؤسف.
والثلاثة المتوفين عليهم رحمة الله الواسعة: "أنس سنبل ، هاني ابو جرار ، رعد الجبارات".
" اللهم ارحمهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وادخلهم الجنة من اوسع ابوابها يا رب العالمين".
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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