بينهم مدير المعبر .. شهداء بقصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة استشهاد 4 فلسطينيين -بينهم مدير معبر كرم أبو سالم- جراء استهداف طيران الاحتلال مرافق المعبر أثناء العمل.



أتى ذلك بعد استهداف إسرائيلي قرب معبر رفح أسفر عن سقوط جرحى.

واستهدف طيران الاحتلال معبر رفح مرات عدة منذ بدء الحرب على القطاع، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن هجوم "غير عادي" يشنه جيش الاحتلال على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة بزعم تدمير الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية.