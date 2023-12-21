بينهم مدير المعبر .. شهداء بقصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة استشهاد 4 فلسطينيين -بينهم مدير معبر كرم أبو سالم- جراء استهداف طيران الاحتلال مرافق المعبر أثناء العمل.
أتى ذلك بعد استهداف إسرائيلي قرب معبر رفح أسفر عن سقوط جرحى.
واستهدف طيران الاحتلال معبر رفح مرات عدة منذ بدء الحرب على القطاع، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن هجوم "غير عادي" يشنه جيش الاحتلال على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة بزعم تدمير الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية.
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