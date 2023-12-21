بكين ترد على تهديد غراهام وتجدد دعوة واشنطن لعدم تسليح تايوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت وزارة الخارجية الصينية مطالبتها واشنطن بضرورة وقف تسليح تايوان، ودعم إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي للصين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين:"خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو في نوفمبر من هذا العام، أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان، مشيرا إلى أن قضية تايوان كانت دائما القضية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية".

وأكد أن الصين تولي أيضا أهمية كبيرة للتصريحات الإيجابية التي أدلت بها الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين زعيمي البلدين في بالي في نوفمبر 2022 بخصوص ذلك.



وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تعكس موقفها المتمثل في أنها لا تدعم استقلال تايوان في إجراءات ملموسة، وأن تتوقف عن تسليح تايوان وتدعم إعادة التوحيد السلمي للصين".



وكان السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام قد توعد الصين بوضع مسودة عقوبات "جهنمية" ضد بكين، في حال أقدمت على محاولة استعادة السيطرة على تايوان.

RT