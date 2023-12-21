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إطلاق 20 صاروخا باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

12/21/2023 5:39:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلق 20 صاروخا باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وقفا لما افاد مراسل الجزيرة .


وكان المراسل أفاد سابقا بإطلاق صواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة انطلاقا من جنوب لبنان.


كما قال إن 3 صواريخ أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى للمرة الثانية اليوم.

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