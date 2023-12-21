إطلاق 20 صاروخا باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلق 20 صاروخا باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وقفا لما افاد مراسل الجزيرة .
وكان المراسل أفاد سابقا بإطلاق صواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة انطلاقا من جنوب لبنان.
كما قال إن 3 صواريخ أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى للمرة الثانية اليوم.
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