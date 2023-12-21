نيسان باترول – شريك المغامرات الأمثل

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) نيسان باترول – شريك المغامرات الأمثللا يمكن أن ننطلق في رحلة دون أن نشعر بأثرها علينا، حيث نستلهم من أصوات همس العجلات على الطرق السريعة وأصوات غناء من نحب معاني الحياة الحقيقية، ونعي عند وصولنا لوجهتنا أن تركيزنا لا يجب أن يصب دائماً على الوجهة بحد ذاتها، بل على الذكريات التي نخلقها أثناء الرحلة.
رأينا على مر الزمان العديد من السيارات التي صُممت لتكون شريكة في المغامرات، ولكن لا يمكن لأي منها أن تُقارن بسيارة الأجيال والصداقات والمغامرات المثيرة- نيسان باترول. هي سيارة يعلم راكبوها أنها لن تساعدهم على الوصول إلى وجهتهم فحسب، بل ستحتضن ضحكاتهم وذكرياتهم لتكون السيارة الأمثل لجميع الاستخدامات والمغامرات.
نستقبل هذه الأيام أولى نسائم البرد في الإمارات والتي تأتي لتجدد روح المغامرة فينا، وتمنحنا فرصة لخلق ذكريات لا تُنسى. يتوافد الناس في هذه الأيام لإيقاد الحطب في ليال الشتاء الباردة تحت ضوء القمر، وتقف نيسان باترول من العربية للسيارات بجانب عشّاق المغامرة في كل لحظة، حيث تم تصميمها لاستيعاب واحتواء كل ما تحتاجه العائلات، بما في ذلك معدات الشواء والتخييم، ويمنح صندوق التبريد المدمج الواسع في تصميمها الأفراد حرية تخزين ما يريدون بحرية تامة، ويسمح التصميم المفصلي المزدوج للراكبين في الصف الأول والثاني الوصول إلى ما يلزمهم داخل السيارة بكل سهولة. وبفضل سعة التخزين الضخمة، التي تكملها مقاعد الصف الثالث الكهربائية، لن ينقصك شيء لتعيش المغامرة لأقصى حد.
ويضج قلب نيسان باترول بمحرك V8 مذهل بقوة 400 حصان، وتتميز بنظام التحكم بالتشبّث ونظام التحكم الديناميكي، مما يجعل من رحلتك عبر تضاريس الصحراء رحلة تتسم بالسلاسة والراحة. أمّا نظام الدفع الرباعي المتطور، فهو شهادة على إرث باترول العريق المتمثل في غزو المناظر الطبيعية الوعرة، وتحويل رمال الصحراء إلى ساحة لعب آسرة.
ومع تلاشي منظر المدينة، ترتفع الكثبان الرملية الشاسعة لتحيي المسافرين. تمكّنك مصابيح LED الأمامية ذات التصميم على شكل الماس في سيارات نيسان باترول من التنقل بسهولة عبر الرمال والاستمتاع بالمناظر الطبيعية في أي وقت. وتؤكد قدرة باترول المذهلة مكانتها الرائدة وسمعتها المميزة على الطرق الوعرة وصعود القمم وركوب الكثبان الرملية مهما ارتفعت.
ومع نظام التبريد المتطور، تضمن باترول لراكبيها متعة المغامرة بين الكثبان الرملية دون أن تعرّضعم لحرارتها، ليبقى جمال الصحراء مشهداً مميزاً يستمتعون به داخل مقصورتها الواسعة. ويهيئ نظام المعلومات الترفيهي (NissanConnect) المميز بخصائص التعرف على الصوت الأجواء المثالية لعيش المغامرة على إيقاع أنغامك المفضلة. بدءاً من الكراسي المصنوعة بعناية من الجلد الفاخر المبطن وحتى نظام التحكم الذكي في ثبات السرعة، تم تصميم كل ميزة بعناية لمنحك تجربة قيادة فريدة. وتعكس التصاميم الداخلية الجديدة ذات اللون العنابي تراث باترول والتزامها بتوفير الأفضل دائماً لكل راكب.
وإن كنت تفضّل عيش المغامرات في قلب المناظر الطبيعية الصحراوية الآسرة، فإن نيسان باترول هي شريكك الأمثل في كل مرة، حيث أنها تضمن قيادة سلسة وآمنة بفضل نظام الدفع الرباعي الاستثنائي. ويعمل نظام التحكم عند هبوط التلال على مساعدتك في هبوط المنحدرات بخاصية إدارة عمليات الهبوط، ويتولى نظام المساعدة على صعود التلال مما يضمن تجربة مثيرة وآمنة في نفس الوقت. وتضيف المصدات المميزة المصنوعة من الكروم اللامع والمطفي طبقة مميزة من الحماية.
وبينما تتلألأ الكثبان الرملية تحت أشعة شمس الصباح، يستعد نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل استقبال التضاريس المتنوعة أينما كانت. سواء كنت تتنقل في الواحات الخفية أو تغزو الكثبان الرملية الشاهقة، يوفر لك التحكم في نظام التعليق المحسن في نيسان باترول الراحة والثبات، مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق المغامرة.
تنتظر نيسان باترول الباحثين عن فرصة لخلق ذكريات لا تُنسى هذا الشتاء في جميع صالات عرض نيسان التابعة للشركة العربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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