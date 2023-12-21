Thursday, 21 December 2023 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تطمح إلى تحسين قدراتها التصنيعية بحلول 2027

12/21/2023 4:35:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تهدف الصين إلى تحسين قدراتها التصنيعية بشكل كبير بحلول عام 2027، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر مبدأ توجيهي مشترك صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، أنه في الوقت نفسه، سيتم تعزيز قدرات إدارة الجودة لشركات التصنيع بشكل كبير مع تصنيع مزيد من المنتجات الراقية.

موضوعات متعلقة ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023 تراجع المؤشرات الأوروبية في المستهل مع هبوط أسهم قطاع السيارات الاتحاد الأوروبي يستثمر ملياري يورو أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة بالدول الأعضاء

وحدد المبدأ التوجيهي أربعة أهداف رئيسية للمؤسسات، بما في ذلك زيادة معرفتها بجودة التصنيع، وتعزيز قدراتها على تطوير الجودة، ودفع رقمنة إدارة الجودة، وتقييم قدرات إدارة الجودة.

واحتل قطاع التصنيع الصيني المرتبة الأولى في العالم من حيث الحجم للعام الـ13 على التوالي في عام 2022، حيث ساهمت القيمة المضافة لهذا القطاع بأكثر من 30% من الرقم الإجمالي للعالم، وفقا لتقرير رئيسي بعنوان“تقرير تعزيز سلاسل الإمداد العالمية” أصدره المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في نوفمبر الماضي.

MENAFN21122023000202011048ID1107640207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث