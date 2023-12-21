الصين تطمح إلى تحسين قدراتها التصنيعية بحلول 2027

MENAFN - Al-Borsa News) تهدف الصين إلى تحسين قدراتها التصنيعية بشكل كبير بحلول عام 2027، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر مبدأ توجيهي مشترك صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، أنه في الوقت نفسه، سيتم تعزيز قدرات إدارة الجودة لشركات التصنيع بشكل كبير مع تصنيع مزيد من المنتجات الراقية.

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وحدد المبدأ التوجيهي أربعة أهداف رئيسية للمؤسسات، بما في ذلك زيادة معرفتها بجودة التصنيع، وتعزيز قدراتها على تطوير الجودة، ودفع رقمنة إدارة الجودة، وتقييم قدرات إدارة الجودة.

واحتل قطاع التصنيع الصيني المرتبة الأولى في العالم من حيث الحجم للعام الـ13 على التوالي في عام 2022، حيث ساهمت القيمة المضافة لهذا القطاع بأكثر من 30% من الرقم الإجمالي للعالم، وفقا لتقرير رئيسي بعنوان“تقرير تعزيز سلاسل الإمداد العالمية” أصدره المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في نوفمبر الماضي.