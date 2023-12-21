الصين تطمح إلى تحسين قدراتها التصنيعية بحلول 2027

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تهدف الصين إلى تحسين قدراتها التصنيعية بشكل كبير بحلول عام 2027، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر مبدأ توجيهي مشترك صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، أنه في الوقت نفسه، سيتم تعزيز قدرات إدارة الجودة لشركات التصنيع بشكل كبير مع تصنيع مزيد من المنتجات الراقية.
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وحدد المبدأ التوجيهي أربعة أهداف رئيسية للمؤسسات، بما في ذلك زيادة معرفتها بجودة التصنيع، وتعزيز قدراتها على تطوير الجودة، ودفع رقمنة إدارة الجودة، وتقييم قدرات إدارة الجودة.
واحتل قطاع التصنيع الصيني المرتبة الأولى في العالم من حيث الحجم للعام الـ13 على التوالي في عام 2022، حيث ساهمت القيمة المضافة لهذا القطاع بأكثر من 30% من الرقم الإجمالي للعالم، وفقا لتقرير رئيسي بعنوان“تقرير تعزيز سلاسل الإمداد العالمية” أصدره المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في نوفمبر الماضي.
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