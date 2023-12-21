MENAFN - Al-Borsa News) أفادت تقارير، أن الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة قطعت علاقاتها مع مورد صيني بسبب ما يسمى بـ”المخاوف الأمنية”.

وفي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة، خلق الجانب البريطاني عدوا غير موجود.

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وتم تضخيم ما يسمى بـ”المخاوف الأمنية” مرة أخرى، دون تقديم أدلة قوية. بدلا من ذلك، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال موظف في شركة“إن آر إلكتريك يو كيه” التابعة لشركة ناري تكنولوجي الصينية، إن المهندسين أجروا اختبارات ولم يروا أي خطر محتمل.

الأمر غير المنطقي هو ترك شركة“إن آر إلكتريك يو كيه” جاهلة بشأن السبب. وقال الموظف إن“الشبكة الوطنية للطاقة لم تكشف عن سبب إنهاء العقود”، حسبما أوردت صحيفة فاينانشال تايمز.

تزدهر الشركات من خلال الصدق والثقة، أو التواصل على أقل تقدير. وهذه الخطوة الأحادية مربكة ومخيبة للأمل وتمثل بلا شك ضربة لسمعة بريطانيا.

هذه الخطوة مؤسفة من نواح كثيرة. وفقا للصحيفة ، فإن المكونات التي توفرها“إن آر إلكتريك يو كيه”، والتي تلعب دورا حيويا في التحكم في شبكة الكهرباء البريطانية وموازنتها للتخفيف من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي، أصبحت الآن موضع شك من قبل الشبكة الوطنية للطاقة.

وما كان يمكن أن يكون حلا عمليا وتعاونا متبادل المنفعة أصبح الآن مشيطنا وسهل الترك، وذلك على حساب أمن الطاقة في بريطانيا واحتياجات العامة.

من المعقول أن نفترض أن الشبكة الوطنية للطاقة قد أجرت جميع الأبحاث والاختبارات اللازمة قبل دمج مكونات“إن آر إلكتريك يو كيه” في شبكة الكهرباء البريطانية نظرا لأنها أكدت مرارا على أهمية الأمن، إذن، ما الذي غير رأي الشركة بين عشية وضحاها؟.

وجاء قرار الشبكة الوطنية للطاقة بعد أن طلبت المشورة من بعض الهيئات الحكومية، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، وسواء كان حاسما أم لا، تم تسليط الضوء على دور الحكومة في التغطية الإعلامية.

وهذه هي ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي تصاب فيها الحكومة البريطانية بالارتياب بشأن منتجات مرتبطة بالصين، وتتدخل في الشؤون التجارية البحتة للبلاد.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك الحظر الذي فرضته في عام 2020 على معدات“هواوي” ضمن شبكة الجيل الخامس البريطانية، وهي خطوة تأثرت فيها بضغوط من الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في ذلك الوقت إن“الأمر لا يتعلق فقط بشركة واحدة وقطاع صناعي واحد، بل يتعلق الأمر بتسييس المملكة المتحدة للقضايا التجارية والتكنولوجية بأي ثمن، ويتعلق الأمر بمواجهة الاستثمار الصيني في المملكة المتحدة لتهديدات أكبر، ويتعلق الأمر بما إذا كان لا يزال بإمكاننا الشعور بالثقة بشأن انفتاح ونزاهة السوق البريطانية وعدم ممارستها التمييز”. وهذه الكلمات لا تزال تنطبق اليوم.

لطالما كانت الرواية السياسية الغربية حول القضايا المتعلقة بالصين لا أساس لها من الصحة ومضللة، بل وتفرض قرارات غريبة على الأسواق وتغفل مشاعر العامة، وباتت السمعة الدولية للحكومة على المحك، وفي مفارقة عجيبة، مصلحة ناخبيها أيضا.

وليست هناك حاجة للعودة بعيدا للعثور على مثل هذه الحالة. فالحظر المفروض على هواوي له عواقب بالفعل.

في سبتمبر من هذا العام، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن حملة الحكومة لإزالة معدات هواوي من شبكة الاتصالات البريطانية أدت إلى انقطاع خدمة الهاتف المحمول لعملاء“سكاي”، واصفة إياها بأنها“أول علامة على الاضطراب الذي حذر منه المسؤولون التنفيذيون في الصناعة منذ فترة طويلة”، لقد أصبحت معركة فاشلة ضد بعض المخاطر التي لم تثبت دقتها أبدا.

هذا العام، تتعافى الأنشطة التجارية بين الصين وبريطانيا بسرعة من الاضطراب المرتبط بالجائحة. وزارت وفود صينية لندن، ويقيم العديد من قادة الأعمال البريطانيين الآن في بكين، وقالوا لوكالة أنباء شينخوا إن الشراكة الأوثق تفيد الجميع.

لقد تجاوزت التجارة الثنائية بين الصين وبريطانيا في السلع 100 مليار دولار لعامين متتاليين، وتشير الإحصاءات إلى أن التعاون المربح للجانبين هو اتجاه العصر، بغض النظر عن الضوضاء الحالية.

بالنسبة لكل من الشركات والحكومات، يتم اكتساب السمعة والثقة بشق الأنفس ولكن من السهل خسارتها. فهي مبنية على الموثوقية واليقين، وليس التفضيلات الفردية والقرارات المتقلبة.

لقد عانى الاقتصاد البريطاني لفترة طويلة من ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع التضخم وركود النمو. وإغلاق أبواب الفرص والخوف المستمر من التواصل بشكل ودي لن يحسن الوضع.