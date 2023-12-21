المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ195 مليار يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 195 مليار يوان، اي نحو 27.46 مليار دولار، وبسعر فائدة 1.8%.
وأجرى البنك أيضا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 226 مليار يوان، وبسعر فائدة 1.95%.
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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نهاية العام الجاري، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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