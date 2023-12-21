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المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ195 مليار يوان

12/21/2023 4:35:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 195 مليار يوان، اي نحو 27.46 مليار دولار، وبسعر فائدة 1.8%.

وأجرى البنك أيضا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 226 مليار يوان، وبسعر فائدة 1.95%.

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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نهاية العام الجاري، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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