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3.71 مليار دولار إيرادات صناعة الرياضات الإلكترونية في الصين بـ2023

12/21/2023 4:35:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر تقرير، أن عدد مستخدمي الرياضات الإلكترونية في الصين بلغ 488 مليون شخص في عام 2023، بزيادة 0.1% مقارنة بالعام السابق.

ووصلت الإيرادات الفعلية لصناعة الرياضات الإلكترونية إلى 26.35 مليار يوان، أي نحو 3.71 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 1.31% على أساس سنوي، وفقا لما ذكرت الجمعية الصينية للنشر السمعي-البصري والرقمي.

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ومن حيث مصادر الإيرادات، استحوذ البث المباشر لمحتوى الرياضات الالكترونية على نصيب الأسد بنسبة 80.87%، في حين شكلت إيرادات الأحداث وإيرادات الأندية 8.59% و6.42%، على التوالي.

ومن بين فئات ألعاب الرئيسية، احتلت ألعاب الرماية الصدارة بنسبة 28%، تلتها الألعاب التنافسية التكتيكية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بنسبة 15.9% والألعاب التنافسية القائمة على الرياضات بنسبة 12.2%.

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