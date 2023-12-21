3.71 مليار دولار إيرادات صناعة الرياضات الإلكترونية في الصين بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر تقرير، أن عدد مستخدمي الرياضات الإلكترونية في الصين بلغ 488 مليون شخص في عام 2023، بزيادة 0.1% مقارنة بالعام السابق.
ووصلت الإيرادات الفعلية لصناعة الرياضات الإلكترونية إلى 26.35 مليار يوان، أي نحو 3.71 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 1.31% على أساس سنوي، وفقا لما ذكرت الجمعية الصينية للنشر السمعي-البصري والرقمي.
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ومن حيث مصادر الإيرادات، استحوذ البث المباشر لمحتوى الرياضات الالكترونية على نصيب الأسد بنسبة 80.87%، في حين شكلت إيرادات الأحداث وإيرادات الأندية 8.59% و6.42%، على التوالي.
ومن بين فئات ألعاب الرئيسية، احتلت ألعاب الرماية الصدارة بنسبة 28%، تلتها الألعاب التنافسية التكتيكية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بنسبة 15.9% والألعاب التنافسية القائمة على الرياضات بنسبة 12.2%.
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