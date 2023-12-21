3.71 مليار دولار إيرادات صناعة الرياضات الإلكترونية في الصين بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير، أن عدد مستخدمي الرياضات الإلكترونية في الصين بلغ 488 مليون شخص في عام 2023، بزيادة 0.1% مقارنة بالعام السابق.

ووصلت الإيرادات الفعلية لصناعة الرياضات الإلكترونية إلى 26.35 مليار يوان، أي نحو 3.71 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 1.31% على أساس سنوي، وفقا لما ذكرت الجمعية الصينية للنشر السمعي-البصري والرقمي.

موضوعاتارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023 تراجع المؤشرات الأوروبية في المستهل مع هبوط أسهم قطاع السيارات الاتحاد الأوروبي يستثمر ملياري يورو أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة بالدول الأعضاء

ومن حيث مصادر الإيرادات، استحوذ البث المباشر لمحتوى الرياضات الالكترونية على نصيب الأسد بنسبة 80.87%، في حين شكلت إيرادات الأحداث وإيرادات الأندية 8.59% و6.42%، على التوالي.

ومن بين فئات ألعاب الرئيسية، احتلت ألعاب الرماية الصدارة بنسبة 28%، تلتها الألعاب التنافسية التكتيكية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بنسبة 15.9% والألعاب التنافسية القائمة على الرياضات بنسبة 12.2%.