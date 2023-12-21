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ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب

12/21/2023 4:35:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي(البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2036.60 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2048.60 دولار.

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واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم“يظل الذهب مدعوما باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1200.73دولار.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640202

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