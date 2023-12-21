ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي(البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2036.60 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2048.60 دولار.
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واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.
وهبط الدولار 0.1% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم“يظل الذهب مدعوما باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1200.73دولار.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640202
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