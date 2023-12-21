Thursday, 21 December 2023 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تعلق الوضع التفضيلي لبعض الواردات من تايوان في إجراء انتقامي

12/21/2023 4:35:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) علقت الصين الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض المنتجات الكيميائية المستوردة من تايوان، ردًا على ما تعتبره انتهاكًا لاتفاقية تجارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات في الجزيرة.

ومددت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي، تحقيقها في القيود التي فرضتها تايوان على التجارة مع البر الرئيسي حتى الثاني عشر من يناير، أي قبل يوم واحد فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة.

موضوعات متعلقة ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023 تراجع المؤشرات الأوروبية في المستهل مع هبوط أسهم قطاع السيارات الاتحاد الأوروبي يستثمر ملياري يورو أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة بالدول الأعضاء

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الخميس، إن تايوان اعتمدت من جانب واحد حظرًا وقيودًا وإجراءات أخرى تمييزية على صادرات البلاد إليها، منتهكة بذلك أحكام الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي عبر المضيق.

وتشمل المركبات الكيميائية التي ستخضع الآن للتعريفات الجمركية (12 مركبًا) اعتبارًا من الأول من يناير كلوريد الفينيل، والدوديسيل بنزين، والأشكال الأولية من بوليمر الإيثيلين بروبيلين المشترك.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث