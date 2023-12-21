الصين تعلق الوضع التفضيلي لبعض الواردات من تايوان في إجراء انتقامي

MENAFN - Al-Borsa News) علقت الصين الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض المنتجات الكيميائية المستوردة من تايوان، ردًا على ما تعتبره انتهاكًا لاتفاقية تجارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات في الجزيرة.

ومددت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي، تحقيقها في القيود التي فرضتها تايوان على التجارة مع البر الرئيسي حتى الثاني عشر من يناير، أي قبل يوم واحد فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة.

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وقالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الخميس، إن تايوان اعتمدت من جانب واحد حظرًا وقيودًا وإجراءات أخرى تمييزية على صادرات البلاد إليها، منتهكة بذلك أحكام الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي عبر المضيق.

وتشمل المركبات الكيميائية التي ستخضع الآن للتعريفات الجمركية (12 مركبًا) اعتبارًا من الأول من يناير كلوريد الفينيل، والدوديسيل بنزين، والأشكال الأولية من بوليمر الإيثيلين بروبيلين المشترك.





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