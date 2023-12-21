الصين تعلق الوضع التفضيلي لبعض الواردات من تايوان في إجراء انتقامي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علقت الصين الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض المنتجات الكيميائية المستوردة من تايوان، ردًا على ما تعتبره انتهاكًا لاتفاقية تجارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات في الجزيرة.
ومددت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي، تحقيقها في القيود التي فرضتها تايوان على التجارة مع البر الرئيسي حتى الثاني عشر من يناير، أي قبل يوم واحد فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة.
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وقالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الخميس، إن تايوان اعتمدت من جانب واحد حظرًا وقيودًا وإجراءات أخرى تمييزية على صادرات البلاد إليها، منتهكة بذلك أحكام الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي عبر المضيق.
وتشمل المركبات الكيميائية التي ستخضع الآن للتعريفات الجمركية (12 مركبًا) اعتبارًا من الأول من يناير كلوريد الفينيل، والدوديسيل بنزين، والأشكال الأولية من بوليمر الإيثيلين بروبيلين المشترك.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640200
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