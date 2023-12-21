أرباح بلاك بيري الفصلية تتحول إلى الارتفاع بفضل الطلب على خدمات الأمن السيبراني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت“بلاك بيري” الكندية إلى تحقيق أرباح خلال الربع الماضي من العام المالي، بدعم من مرونة الطلب على خدماتها للأمن السيبراني في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية.
وأوضح التقرير المالي للشركة الكندية، ارتفاع صافي الربح المعدل للسهم إلى سنت واحد خلال الربع المنتهي في 30 نوفمبر، مقارنة بخسارة بلغت 5 سنتات خلال الربع المناظر من العام السابق.
موضوعات متعلقة
ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023 تراجع المؤشرات الأوروبية في المستهل مع هبوط أسهم قطاع السيارات الاتحاد الأوروبي يستثمر ملياري يورو أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة بالدول الأعضاء
وارتفعت إيرادات“بلاك بيري” الفصلية إلى 175 مليون دولار من 169 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل توقعات المحللين عند 173.5 مليون دولار.
وقال“جون جياماتيو” الرئيس التنفيذي لدى“بلاك بيري”، إن شركته بدأت العمل على فصل أعمالها بشكل كامل، وضبط حجمها بصورة كبيرة، وإنه من المتوقع أن يتم خفض استخدام التدفقات النقدية التشغيلية بوتيرة أكبر خلال الربع المالي الرابع.
وتتوقع“بلاك بيري” في التقرير المالي أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 150 مليون دولار و159 مليون دولار، بينما تخطط الشركة الكندية لتبسيط هيكلها المؤسسي لتمكين كل وحدة من العمل بشكل مستقل، وعلى أساس إيجابي بالنسبة للأرباح والتدفقات النقدية.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.