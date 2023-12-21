أرباح بلاك بيري الفصلية تتحول إلى الارتفاع بفضل الطلب على خدمات الأمن السيبراني

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت“بلاك بيري” الكندية إلى تحقيق أرباح خلال الربع الماضي من العام المالي، بدعم من مرونة الطلب على خدماتها للأمن السيبراني في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية.

وأوضح التقرير المالي للشركة الكندية، ارتفاع صافي الربح المعدل للسهم إلى سنت واحد خلال الربع المنتهي في 30 نوفمبر، مقارنة بخسارة بلغت 5 سنتات خلال الربع المناظر من العام السابق.

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وارتفعت إيرادات“بلاك بيري” الفصلية إلى 175 مليون دولار من 169 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل توقعات المحللين عند 173.5 مليون دولار.

وقال“جون جياماتيو” الرئيس التنفيذي لدى“بلاك بيري”، إن شركته بدأت العمل على فصل أعمالها بشكل كامل، وضبط حجمها بصورة كبيرة، وإنه من المتوقع أن يتم خفض استخدام التدفقات النقدية التشغيلية بوتيرة أكبر خلال الربع المالي الرابع.

وتتوقع“بلاك بيري” في التقرير المالي أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 150 مليون دولار و159 مليون دولار، بينما تخطط الشركة الكندية لتبسيط هيكلها المؤسسي لتمكين كل وحدة من العمل بشكل مستقل، وعلى أساس إيجابي بالنسبة للأرباح والتدفقات النقدية.





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