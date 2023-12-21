Thursday, 21 December 2023 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح بلاك بيري الفصلية تتحول إلى الارتفاع بفضل الطلب على خدمات الأمن السيبراني

12/21/2023 4:35:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت“بلاك بيري” الكندية إلى تحقيق أرباح خلال الربع الماضي من العام المالي، بدعم من مرونة الطلب على خدماتها للأمن السيبراني في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية.

وأوضح التقرير المالي للشركة الكندية، ارتفاع صافي الربح المعدل للسهم إلى سنت واحد خلال الربع المنتهي في 30 نوفمبر، مقارنة بخسارة بلغت 5 سنتات خلال الربع المناظر من العام السابق.

موضوعات متعلقة ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023 تراجع المؤشرات الأوروبية في المستهل مع هبوط أسهم قطاع السيارات الاتحاد الأوروبي يستثمر ملياري يورو أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة بالدول الأعضاء

وارتفعت إيرادات“بلاك بيري” الفصلية إلى 175 مليون دولار من 169 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل توقعات المحللين عند 173.5 مليون دولار.

وقال“جون جياماتيو” الرئيس التنفيذي لدى“بلاك بيري”، إن شركته بدأت العمل على فصل أعمالها بشكل كامل، وضبط حجمها بصورة كبيرة، وإنه من المتوقع أن يتم خفض استخدام التدفقات النقدية التشغيلية بوتيرة أكبر خلال الربع المالي الرابع.

وتتوقع“بلاك بيري” في التقرير المالي أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 150 مليون دولار و159 مليون دولار، بينما تخطط الشركة الكندية لتبسيط هيكلها المؤسسي لتمكين كل وحدة من العمل بشكل مستقل، وعلى أساس إيجابي بالنسبة للأرباح والتدفقات النقدية.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث