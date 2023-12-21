هبوط حاد للأسهم اليابانية رغم رفع الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية بوتيرة حادة في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع صعود قيمة العملة المحلية عقب رفع مجلس الوزراء توقعاته بشأن نمو اقتصاد البلاد في نهاية العام المالي الحالي.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.59% إلى 33140 نقطة عند الإغلاق، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1% إلى 2325 نقطة.
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وأعلن مكتب مجلس الوزراء الياباني في بيان اليوم، رفع الحكومة تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام المالي الحالي 2023-2024 إلى 1.6% مقارنة بالتوقعات السابقة عند نمو بمعدل 1.2%، على أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 3% خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يتباطأ المعدل الحقيقي للنمو الاقتصادي إلى 1.3% في العام المالي القادم الذي يبدأ في أبريل، فضلاً عن تباطؤ التضخم العام إلى 2.5% مع تلاشي آثار دعم الطاقة.
وعلى صعيد آخر، تعهد“كين ساتيو” وزير الصناعة الياباني الجديد في تصريحات صحفية أمس، بمواصلة دعم جهود إنعاش القاعدة الصناعية لإنتاج الرقائق في البلاد، والتي تضمنت تقديم دعم لأعمال شركة“تي إس إم سي” التايوانية.
وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.28% إلى 143.15 ين.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640198
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