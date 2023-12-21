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هبوط حاد للأسهم اليابانية رغم رفع الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي

12/21/2023 4:35:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية بوتيرة حادة في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع صعود قيمة العملة المحلية عقب رفع مجلس الوزراء توقعاته بشأن نمو اقتصاد البلاد في نهاية العام المالي الحالي.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.59% إلى 33140 نقطة عند الإغلاق، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1% إلى 2325 نقطة.

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وأعلن مكتب مجلس الوزراء الياباني في بيان اليوم، رفع الحكومة تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام المالي الحالي 2023-2024 إلى 1.6% مقارنة بالتوقعات السابقة عند نمو بمعدل 1.2%، على أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 3% خلال نفس الفترة.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يتباطأ المعدل الحقيقي للنمو الاقتصادي إلى 1.3% في العام المالي القادم الذي يبدأ في أبريل، فضلاً عن تباطؤ التضخم العام إلى 2.5% مع تلاشي آثار دعم الطاقة.

وعلى صعيد آخر، تعهد“كين ساتيو” وزير الصناعة الياباني الجديد في تصريحات صحفية أمس، بمواصلة دعم جهود إنعاش القاعدة الصناعية لإنتاج الرقائق في البلاد، والتي تضمنت تقديم دعم لأعمال شركة“تي إس إم سي” التايوانية.
وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.28% إلى 143.15 ين.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640198

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