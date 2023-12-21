وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.5 شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن احتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور ،مشيرا الى أن احتياطي القمح يكفي 4.5 شهر، واحتياطي الزيت يكفي 5.2 شهر، والأرز متوافر في مصر لافتا إلى أنه سيتم استيراد الأرز لدعم الاحتياطي .
وأضاف خلال لقائه مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج كل يوم إلى توافر أسعار اللحوم حيث يتم بيع اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو ،فيما يتم بيع اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو ،وذلك في منافذ التابعة للوزارة.لافتا الى توافر مخزون الدواجن حيث يتم التعاون مع اتحاد منتجي الدواجن .
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وتابع المصيلحي أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فإن الوزارة ستعقد بدءا من الشهر المقبل اجتماعات مكثفة مع المصنعين والتجار للتأكد من توفير المواد الخام الخاصة بالانتاج، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان.
وردا على سؤال بشأن ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي قال المصيلحي إن ارتفاع الأسعار ليس من اختصاص الوزارة ولكن حجب السلعة يدخل في اختصاص الوزار،ة منوها بأنه وفق بيانات وزارة الزراعة لم تقل مساحات المنزرعة من البصل مقارنة بالعام الماضي ،مؤكدا أن حجم الانتاج المحلي يكفي الاستهلاك.
وأرجع المصيلحي ارتفاع أسعار البصل إلى قيام عدد من الدول وعلى رأسهم الهند باصدار قرار بمنع تصدير البصل الأمر الذى زاد من الطلب على البصل المصري والذى يتميز بجودته، متوقعا مع بداية الشهر القادم تراجعه أسعار لتصل إلى 20 جنيها للكيلو.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640197
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