وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.5 شهر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن احتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور ،مشيرا الى أن احتياطي القمح يكفي 4.5 شهر، واحتياطي الزيت يكفي 5.2 شهر، والأرز متوافر في مصر لافتا إلى أنه سيتم استيراد الأرز لدعم الاحتياطي .

وأضاف خلال لقائه مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج كل يوم إلى توافر أسعار اللحوم حيث يتم بيع اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو ،فيما يتم بيع اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو ،وذلك في منافذ التابعة للوزارة.لافتا الى توافر مخزون الدواجن حيث يتم التعاون مع اتحاد منتجي الدواجن .

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وتابع المصيلحي أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فإن الوزارة ستعقد بدءا من الشهر المقبل اجتماعات مكثفة مع المصنعين والتجار للتأكد من توفير المواد الخام الخاصة بالانتاج، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان.

وردا على سؤال بشأن ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي قال المصيلحي إن ارتفاع الأسعار ليس من اختصاص الوزارة ولكن حجب السلعة يدخل في اختصاص الوزار،ة منوها بأنه وفق بيانات وزارة الزراعة لم تقل مساحات المنزرعة من البصل مقارنة بالعام الماضي ،مؤكدا أن حجم الانتاج المحلي يكفي الاستهلاك.

وأرجع المصيلحي ارتفاع أسعار البصل إلى قيام عدد من الدول وعلى رأسهم الهند باصدار قرار بمنع تصدير البصل الأمر الذى زاد من الطلب على البصل المصري والذى يتميز بجودته، متوقعا مع بداية الشهر القادم تراجعه أسعار لتصل إلى 20 جنيها للكيلو.

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