روسيا تعد قائمة تشمل نحو 30 شركة مطروحة لخصخصة محتملة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير المالية أنطون سيلوانوف اليوم الخميس أن موسكو تجهز قائمة تضم نحو 30 شركة تملك الدولة حصصا فيها للخصخصة المحتملة.
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