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روسيا تعد قائمة تشمل نحو 30 شركة مطروحة لخصخصة محتملة

12/21/2023 4:35:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير المالية أنطون سيلوانوف اليوم الخميس أن موسكو تجهز قائمة تضم نحو 30 شركة تملك الدولة حصصا فيها للخصخصة المحتملة.


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