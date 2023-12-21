21يونيو لحكم فى دعاوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير للسعودية

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أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، حجز الدعاوى المقامة من خالد على وعلى أيوب المحاميين وآخرين والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية ، لجزيرتى تيران وصنافير لجلسة 21 يونيو.
وقد اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
قالت صحيفة الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقاً من بينها اتفاقية جزيرتى ((تيران)) و((صنافير)) الواقعتين فى البحر الأحمر.
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