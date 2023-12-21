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21يونيو لحكم فى دعاوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير للسعودية

12/21/2023 4:35:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة احتياطى منجم ((السكرى)) يرتفع 10% إلى 5.8 مليون أوقية غدًا..“إيكون” توقع صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من شركة الفنادق التاريخية الحكومة تبحث مع“التمويل الدولية” مستجدات الدراسات الاستشارية لبرنامج الطروحات

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، حجز الدعاوى المقامة من خالد على وعلى أيوب المحاميين وآخرين والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية ، لجزيرتى تيران وصنافير لجلسة 21 يونيو.
وقد اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
قالت صحيفة الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقاً من بينها اتفاقية جزيرتى ((تيران)) و((صنافير)) الواقعتين فى البحر الأحمر.

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