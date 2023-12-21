استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري .. وتراجع اليورو والاسترليني

MENAFN - Al-Borsa News) استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس نهاية التعاملات الاسبوعية في البنوك المصرية .

وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

موضوعات((متلايف لتأمينات الحياة)) وبنك القاهرة يوقعان اتفاقية شراكة لمدة 5 سنوات “إى جى بنك” يحتفل بتخرج دفعة جديدة لرواد الأعمال من حاضنة“مينت” “البنك المركزي” يصل بإجمالي تمويلات الشركات الصغيرة إلى 78 مليار جنيه

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية” اليورو” تراجعا ما بين 4 – 9 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الأوروبية 33.63 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.74 جنيه للشراء ، و 33.91 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.73 جنيهًا للشراء ، 33.84 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 6 – 20 قرشا في الشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الإسترليني 38.83 جنيه للشراء و 39.02 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.96 جنيه للشراء ، و 39.15 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.01 جنيه للشراء 39.15 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و 100.27جنيه للبيع – وفقا للبنك الأهلي .

ومن المقرر – ان تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأخير لعام 2023.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعارالفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي ... وقامت اللجنة برفع الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

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