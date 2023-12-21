استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري .. وتراجع اليورو والاسترليني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس نهاية التعاملات الاسبوعية في البنوك المصرية .
وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
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وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية” اليورو” تراجعا ما بين 4 – 9 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية .
ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الأوروبية 33.63 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.74 جنيه للشراء ، و 33.91 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.73 جنيهًا للشراء ، 33.84 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 6 – 20 قرشا في الشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية .
ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الإسترليني 38.83 جنيه للشراء و 39.02 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.96 جنيه للشراء ، و 39.15 جنيه للبيع .
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.01 جنيه للشراء 39.15 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و 100.27جنيه للبيع – وفقا للبنك الأهلي .
ومن المقرر – ان تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأخير لعام 2023.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعارالفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي ... وقامت اللجنة برفع الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
المصدر:
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