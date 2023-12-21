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السعودية: ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8 %

12/21/2023 4:35:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت هيئة الإحصاء السعودي، اليوم الخميس عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8 % خلال عام 2022.

وقالت الهيئة في بيان أوردته قناة“الإخبارية السعودية”، إن :”إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 1.39 مليار ريال فى عام 2022 مسجلة ارتفاعا عن عام 2021”.

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وأضافت أن إجمالى النفقات التشغيلية تجاوز نسبة الـ 687 مليار ريال، مسجل ارتفاعا بنسبة 4.3% ، فيما سجلت تعويضات المشتغلين أكثر من 164 مليار ريال.

المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640194

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