السعودية: ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8 %

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت هيئة الإحصاء السعودي، اليوم الخميس عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8 % خلال عام 2022.
وقالت الهيئة في بيان أوردته قناة“الإخبارية السعودية”، إن :”إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 1.39 مليار ريال فى عام 2022 مسجلة ارتفاعا عن عام 2021”.
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وأضافت أن إجمالى النفقات التشغيلية تجاوز نسبة الـ 687 مليار ريال، مسجل ارتفاعا بنسبة 4.3% ، فيما سجلت تعويضات المشتغلين أكثر من 164 مليار ريال.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640194
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