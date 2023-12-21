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انخفاض اقتراض القطاع العام البريطاني مع تراجع دعم أسعار الطاقة

12/21/2023 4:35:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة إلى 14.3 مليار جنيه إسترليني (18.07 مليار دولار) في نوفمبر، حيث قابل انخفاض الإنفاق على خطط دعم الطاقة الحكومية ارتفاع نفقات المساعدات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس، إن حجم الاقتراض كان أقل بمقدار 900 مليون جنيه إسترليني عما كان عليه في نفس الشهر من عام 2022، ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 12.9 مليار جنيه إسترليني.

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وجاء في البيان:“توقفت الآن المدفوعات المتعلقة بدعم أسعار الطاقة التي بدأت في أكتوبر 2022، ومع ذلك، فإن هذا التراجع في الإنفاق قابله تكاليف أخرى مرتبطة بالتضخم، مثل زيادة مدفوعات المساعدات”.

ومنذ بداية السنة المالية في أبريل، اقترضت الحكومة 116.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بمقدار 24.4 مليار جنيه إسترليني عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض على الإطلاق خلال هذه الفترة.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640193

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