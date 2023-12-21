الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار 2 مليار يورو في مشروعات الطاقة النظيفة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه استثمار 2.17 مليار يورو إضافية، في إطار صندوق الحداثة، من عائدات قانون تداول الانبعاثات في 19 مشروعا مختارا من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المفوضية الأوروبية، أن هذه الاستثمارات ستساعد في تحديث أنظمة الطاقة في 9 دول أعضاء ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030، كما ستخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وسيتم تمويلها من خلال عائدات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS).
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وبحسب البيان، قام صندوق الحداثة التابع للاتحاد الأوروبي حتى الآن بصرف إجمالي 9.68 مليار يورو من إيرادات نظام تداول الانبعاثات (EU ETS) منذ إطلاقه في عام 2021 لمساعدة الدول الأعضاء على تسريع التحول الأخضر.
وبعد الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي بقيمة 2.49 مليار يورو لـ 31 مشروعا، فإن الإعلان الأخير بقيمة 2.17 مليار يورو إضافية و19 مشروعا آخر يرفع إجمالي استثمارات صندوق الحداثة لعام 2023 إلى 4.66 مليار يورو لـ 50 مشروعا. وقد تم منح الدعم من الصندوق هذا العام إلى بلغاريا (197 مليون يورو) وكرواتيا (88 مليون يورو) والتشيك (1.848 مليار يورو) وإستونيا (66 مليون يورو) ولاتفيا (5 ملايين يورو) وليتوانيا (11 مليون يورو) وبولندا (221 مليون يورو) ورومانيا (2.169 مليار يورو) وسلوفاكيا (60 مليون يورو).
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640192
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