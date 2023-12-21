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الاتحاد الأوروبي يستثمر ملياري يورو أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة بالدول الأعضاء

12/21/2023 4:35:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه استثمار 2.17 مليار يورو إضافية، في إطار صندوق الحداثة، من عائدات قانون تداول الانبعاثات في 19 مشروعا مختارا من مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المفوضية الأوروبية – في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات قليلة – أن هذه الاستثمارات ستساعد في تحديث أنظمة الطاقة في 9 دول أعضاء ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030، كما ستخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وسيتم تمويلها من خلال عائدات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS).

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وبحسب البيان، قام صندوق الحداثة التابع للاتحاد الأوروبي حتى الآن بصرف إجمالي 9.68 مليار يورو من إيرادات نظام تداول الانبعاثات (EU ETS) منذ إطلاقه في عام 2021 لمساعدة الدول الأعضاء على تسريع التحول الأخضر.

وبعد الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي بقيمة 2.49 مليار يورو لـ 31 مشروعا، فإن الإعلان الأخير بقيمة 2.17 مليار يورو إضافية و19 مشروعا آخر يرفع إجمالي استثمارات صندوق الحداثة لعام 2023 إلى 4.66 مليار يورو لـ 50 مشروعا. وقد تم منح الدعم من الصندوق هذا العام إلى بلغاريا (197 مليون يورو) وكرواتيا (88 مليون يورو) والتشيك (1.848 مليار يورو) وإستونيا (66 مليون يورو) ولاتفيا (5 ملايين يورو) وليتوانيا (11 مليون يورو) وبولندا (221 مليون يورو) ورومانيا (2.169 مليار يورو) وسلوفاكيا (60 مليون يورو).

وأضاف البيان أن المشاريع المختارة ركزت على قطاع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الطاقة وكفاءتها واستبدال توليد الفحم بأنواع وقود منخفضة الكثافة الكربونية، والأمر يشمل تحديث شبكة توزيع الكهرباء في بلغاريا لتسريع كهربة وسائل النقل ونشر التخزين وإزالة الكربون وتحقيق اللامركزية في استهلاك وإنتاج الطاقة وإنتاج الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية من قبل مقدمي خدمات النفايات في كرواتيا وتحقيق مستوى أعلى من الطاقة في المباني العامة وتحويل الفحم إلى غاز في التدفئة المركزية في التشيك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة في إستونيا وكذلك تعزيز تجارة السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن المقابلة لها في لاتفيا.

المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640192

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