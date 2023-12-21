الضرائب تطالب الممولين المتعاملين مع شركات فقط بإصدار فواتير إلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على المنظومة الإلكترونية.

كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط إصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني.

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وأكد الضباعني، في بيان اليوم، ضرورة التزام الممول باصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع الشركات، وكذلك إصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي، في حال تعامل الممول مع كل من شركات ومستهلك نهائي.

وأشار إلى ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.

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