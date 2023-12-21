الضرائب تطالب الممولين المتعاملين مع شركات فقط بإصدار فواتير إلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على المنظومة الإلكترونية.
كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط إصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني.
موضوعات متعلقة
وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.5 شهر معيط: ندرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس الحكومة تعتزم التركيز فى برنامج الطروحات فى 4 قطاعات
وأكد الضباعني، في بيان اليوم، ضرورة التزام الممول باصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع الشركات، وكذلك إصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي، في حال تعامل الممول مع كل من شركات ومستهلك نهائي.
وأشار إلى ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.