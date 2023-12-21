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تراجع المؤشرات الأوروبية في المستهل مع هبوط أسهم قطاع السيارات

12/21/2023 4:35:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت مع ترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لأكبر اقتصادات العالم، لاستشراف المزيد من المعلومات حول مستقبل دورة التشديد النقدي.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.38% إلى 476 نقطة، في حين تراجعت أسهم قطاع السيارات بنسبة 1.2%.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.24% إلى 7697 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 16671 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.36% إلى 7555 نقطة.

وصعد سهم“كومرتس بنك” الألماني بنسبة 2%، بفضل حصوله يوم أمس على موافقة المصرف المركزي الأوروبي لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (656.88 مليون دولار).

وتترقب الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث، وسط توقعات نموه بنسبة 5.2%، وذلك لتقييم توقعات اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي حول العالم، وخاصة بعدما أظهرت بيانات رسمية يوم أمس، تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا بوتيرة فاقت التوقعات خلال شهر نوفمبر.


المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640190

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