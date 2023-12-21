تراجع المؤشرات الأوروبية في المستهل مع هبوط أسهم قطاع السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت مع ترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لأكبر اقتصادات العالم، لاستشراف المزيد من المعلومات حول مستقبل دورة التشديد النقدي.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.38% إلى 476 نقطة، في حين تراجعت أسهم قطاع السيارات بنسبة 1.2%.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.24% إلى 7697 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 16671 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.36% إلى 7555 نقطة.
وصعد سهم“كومرتس بنك” الألماني بنسبة 2%، بفضل حصوله يوم أمس على موافقة المصرف المركزي الأوروبي لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (656.88 مليون دولار).
وتترقب الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث، وسط توقعات نموه بنسبة 5.2%، وذلك لتقييم توقعات اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي حول العالم، وخاصة بعدما أظهرت بيانات رسمية يوم أمس، تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا بوتيرة فاقت التوقعات خلال شهر نوفمبر.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640190
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