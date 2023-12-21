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ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023

12/21/2023 4:35:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 399 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022.

وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر أكتوبر 2023.

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وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 102.3 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 87% من الإجمالي، و15.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 13%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، بنحو 1098.2 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 769.6 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107640189

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