ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 117.5 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 399 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022.
وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر أكتوبر 2023.
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وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 102.3 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 87% من الإجمالي، و15.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 13%.
وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، بنحو 1098.2 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 769.6 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107640189
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