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الأرصاد تحذر من نشاط رياح ورمال مثارة وتناشد كبار السن ارتداء الكمامة

12/21/2023 4:31:39 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى
نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، محذرة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.



ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.












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