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وزير الدفاع السعودى يستعرض مع الرئيس الفرنسى العلاقات الثنائية بين البلدين

12/21/2023 4:31:36 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، فى قصر الإليزيه، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع السعودي نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما حمل الرئيس ماكرون تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.

بدوره، قام وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، بزيارة الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" في البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا، وكان في استقباله وزير القوات المسلحة الفرنسية.

وشهد وزير الدفاع السعودي تمرين الدفاع الجوى بمشاركة عدد من طائرات "الرافال"، واطلع من مركز عمليات الفرقاطة على كيفية إدارة المناورات البحرية والتواصل مع الوحدات الجوية.

ووصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى فرنسا في زيارة رسمية بناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الفرنسيين لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.









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