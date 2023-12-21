مسؤولة أمريكية تزور الأردن والعراق لمناقشة التحديات الأمنية بالمنطقة

MENAFN - Youm7) توجهت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكى فيكتوريا نولاند إلى الأردن والعراق فى زيارة استغرقت 4 أيام لمناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية فى المنطقة، بما في ذلك التحديات الأمنية الحالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس أن نولاند التقت خلال زيارتها العاصمة عمان يومي 17 و18 ديسمبر كبار المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، للتأكيد على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن.

وناقشت المسؤولة الأمريكية الأولويات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الالتزام الأمريكي الأردني المشترك بتسريع وتيرة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعزيز حماية المدنيين.

وبحسب البيان، توجهت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد وأربيل بالعراق يومي 19 و20 ديسمبر، حيث ناقشت العلاقات الثنائية وأولويات الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك التحديات الأمنية الحالية.

وفي بغداد، التقت نولاند، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والعاملين في المجال الإنساني لتجديد التزام واشنطن بعراق آمن ومستقر وذي سيادة.



وهنأت نولاند، بحسب البيان، السوداني وقادة الإطار على انتخابات المحافظات، وشددت على أهمية التقارب العراقي- الأمريكي في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

وفي أربيل، التقت نولاند مسؤولين من حكومة إقليم كردستان وقادة الأحزاب السياسية وممثلي الأديان وناقشت الشراكة الأمريكية القوية مع إقليم كردستان العراق في إطار علاقاتهما الشاملة.







