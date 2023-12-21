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الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد عدد كبير من المسعفين جراء قصف الاحتلال

12/21/2023 4:31:36 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال يحاصر نقطة طبية تابعة لنا في تل الهوى بقطاع غزة، مؤكدا استشهاد عدد كبير من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي.

أضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تواجه صعوبات في الوصول إلى أماكن انتشال الشهداء والجرحى لا سيما مع استمرار انقطاع الاتصالات في غزة.

كانت الخارجية الفلسطينية، قالت إن إطلاق سراح قتلة الأسير ثائر أبو عصب يعكس حجم الفاشية والعنصرية لدى الاحتلال، وأن إفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة يعمق فشل المجتمع الدولي أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.







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