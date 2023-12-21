شهداء وجرحى جراء العدوان على غزة.. والاحتلال يخلى 20% من خان يونس قسرا

MENAFN - Youm7) استُشهد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة ، برا وبحرا وجوا.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين بجروح، في غارات الاحتلال المتواصلة على "جباليا" شمالا، وعلى عدة مناطق وسط القطاع.

واستشهد خلال الساعات الـ24 الماضية 55 شخصًا في غارات إسرائيلية على المنازل في مدينة خان يونس، جنوب القطاع..وقصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات شهداء، ووقوع جرحى.

وأفاد الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، بعدم تمكن طواقمه من الوصول إلى الشهداء والجرحى، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية، و22 جريحا.

وتواصل قوات الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير نشره اليوم، إن الجيش الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالي عشرين في المئة من مساحة مدينة خان يونس، مشيرا إلى أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا".

وأوضح أن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا، في 32 مخيماً".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال المدنيين الفلسطينيين على النزوح في عديد المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل، و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.





