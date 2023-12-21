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وزارة التعليم تحدد مواعيد اختبار المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية

12/21/2023 4:31:32 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية التي يقدمها معهد جوته يوم 27، التي ترد سنوياً لطلاب المدارس الحكومية في صيف 2024 وينظمها معهد جوته ، لعدد منحة 1 للمدارس الحكومية ومنحة 1 للمدارس الخاصة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنه يتم عقد الاختبارات يوم 27 فبراير، حيث يتم دعوة أفضل 30 طالب من المرحلة الأولى لأجراء اختبار تحديد المستوى والاختبارات الشخصية في مقر المعهد بالتحرير يوم 27 فبراير 2024.



وتابعت وزارة التعليم،
أنه سيتلقى الطلاب المشاركين من معهد جوته في الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير 2024 أسئلة يومية وعليهم القيام بالإجابة عليها 2024.



ووجهت وزارة التعليم، الطلاب الراغبين في المشاركة في هذه الفاعليات وقاموا بالتقديم فيها ضرورة موافاة وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للخدمات المركزية وإدارة المنح والاجازات الدراسية بالعاصمة الإدارية بالأوراق معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية كالتالي:-



- الشروط الواجب مراعاتها والالتزام بها من قبل المتقدمين للمشاركة في الفاعليات المنفذة من قبل معهد جوته :-



- موافقة أولياء أمور الطلاب على مشاركة ابنائهم بالنسبة للفاعليات الخاصة بالطلبة ( موافقة صريحة مكتوبة ) ، وبما لا يتعارض مع أعمال الامتحانات العامة والمحلية في هذا الشأن، على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بالعاصمة .



- الالتزام التام بعدم تطبيق أي استمارات أو استبيانات لاستطلاع الرأى على الفئات المستهدفة في هذه الفاعليات والانشطة الا بعد الرجوع للوزارة والجهات المختصة بها للحصول على الموافقات الخاصة بذلك .



شروط التقديم للمسابقة للطلبة :-



- يجب أن يتراوح عمر الطلاب المشاركين بين 14 عاماً كحد أدنى و 17 عاماً كحد أقصى خلال أولمبياد اللغة الالمانية



(15) 22 يوليو 2024 ) أي تكون أعمارهم بين 24 و 25 يوليو 2006 ، و (13) حتى 13 و 14 يوليو 2010.



شروط منحة الطلاب

- ان يكون متفوقاً في جميع المواد يجب ارفاق صورة من بيان الدرجات بالتيرم الثاني للعام الدراسي 2023/2022 والتيرم الأول للعام الدراسي 2023/2022 ، والتيرم الأول للعام الدراسي الحالي فور صدوره 2024/2023 .



- بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب / شهادة قيد بالمدرسة
خطاب من المديرية التعليمية التابع لها الطالب يفيد المركز الحاصل عليه بالشهادة الإعدادية / اقرار ولى الأمر يفيد الموافقة على المشاركة / صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر / شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة / شهادة ميلاد الرقم القومي / صورة جواز سفر ساري ان وجد / استمارة الطلب .
















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