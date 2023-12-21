علشان هرموناتك.. احرصى على وجبة فطار غنية بالبروتين والدهون الصحية

MENAFN - Youm7) كشف موقعDaily Express، أن أكثر من واحد من كل 5 بريطانيين لا يتناولون وجبة الإفطار دائمًا، بينما اعترف 14% أنهم نادرًا ما يتناولون وجبة الصباح، ولكن هل يجب تناول وجبة الإفطار أم أن الصيام المتقطع هو الحل الأمثل؟.

يُطلق على وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، ووفقًا لأخصائيى التغذية، تتكون من البيض على الخبز المحمص إلى السلمون المدخن والأفوكادو، والخيارات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر باختيار طبق مغذى ولذيذ، ومع ذلك يبدو أن الطعام قد لا يكون الأولوية القصوى لبعض الناس، حيث يعترف أكثر من واحد من كل 5 أشخاص بأنهم لا يتناولون وجبة الإفطار دائمًا.

وقالت خبيرة التغذية كريستين ستافريديس، إنه على الرغم من أن معظم الناس يدركون مدى أهمية وجبة الإفطار، إلا أنهم لا يعطونها الأولوية، موضحة، إنه قد يكون الأمر يتعلق بالاستيقاظ مبكرًا حتى يكون لديك الوقت لإعداد وجبة فطور صحية، أحد أسباب عدم تناول بعض الأشخاص وجبة الإفطار هو صيامهم المتقطع .

وأضاف الموقع، إنه على الرغم من وجود فوائد عديدة للصيام المتقطع مثل تقليل الالتهاب، إلا أنها لا توصي به للنساء، حيث إنه من الأفضل لهرموناتك وخصوبتك تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في الصباح.

وقال الموقع، إن هناك فوائد للصيام من حيث ميكروبيوم " بكتيريا" الأمعاء والشفاء، ولكن بشكل عام، من الأفضل للهرمونات ومستويات الطاقة والدورة الشهرية الحصول على وجبة إفطار جيدة النوعية، لقد ثبت أنه لدى الرجال العديد من الفوائد للصيام المتقطع، لكنه بشكل عام أفضل لجسمك ويميل الناس إلى العيش لفترة أطول عندما تعطي الأولوية لتناول وجبة إفطار صحية في الصباح.

يصوم الناس من أجل فوائد صحية، ولكن في الأساس، إذا تخطيت وجبة الإفطار، فهذا ليس جيدًا لمستويات السكر في الدم والهرمونات."

ماذا يجب أن تأكلين في وجبة الإفطار؟

توصي كريستين بتناول وجبة فطار غنية بالبروتين مثل البيض المخفوق أو المقلي مع قطعة من الخبز المحمص البني والأفوكادو، تحتوي الوجبة على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية وهي بداية مثالية لليوم.