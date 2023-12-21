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وزارة التعليم تدرس تعديل مواعيد امتحانات الترم الأول لأولى وثانية ثانوى

12/21/2023 4:31:32 AM
(MENAFN- Youm7) تدرس وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى، تعديل مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام لتبدأ 11 يناير المقبل بدلا من 14 من نفس الشهر، استجابة لأولياء الأمور والمديريات التعليمية.



وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مقترح تعديل المواعيد يتم مناقشته ويتاح للمديريات التعليمية بدء الامتحانات وفتح المنصة الإلكترونية للامتحانات من يوم 11 يناير، ومن ثم يكون أمام المديريات وقت مناسب لوضع جداول مرنة، ويكون أمام الطلاب فرصة للمراجعة من خلال جداول ليس بها أي ضغط عليهم.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.












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