ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 22 قتيلا فى مقاطعة تشينغهاى الصينية

(MENAFN
- Youm7) قالت السلطات المحلية فى مقاطعة تشينغهاى إن الزلزال الذى بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر والذى ضرب شمال غربى الصين فى منتصف ليل الاثنين الماضى، أودى بحياة 22 شخصا فى المقاطعة.
وقالت مديرية إدارة الطوارئ فى المقاطعة -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إنه حتى الساعة 8:56 مساء أمس الأربعاء، أدت الكارثة إلى إصابة 198 شخصا بجروح فى تشينغهاى، فيما لا يزال 12 آخرون فى عداد المفقودين كما تم تأكيد مقتل 113 شخصا فى قانسو حتى صباح أمس الأربعاء.
ومن جانبه قال المركز الصينى لشبكات الزلازل إن الزلزال حدث في الساعة 11:59 منتصف ليل الاثنين الماضي وبلغ عمقه البؤري 10 كيلومترات وأن مركز الزلزال هو بلدة ليوقو، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.
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