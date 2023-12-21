ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 22 قتيلا فى مقاطعة تشينغهاى الصينية

MENAFN - Youm7) قالت السلطات المحلية فى مقاطعة تشينغهاى إن الزلزال الذى بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر والذى ضرب شمال غربى الصين فى منتصف ليل الاثنين الماضى، أودى بحياة 22 شخصا فى المقاطعة.

وقالت مديرية إدارة الطوارئ فى المقاطعة -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إنه حتى الساعة 8:56 مساء أمس الأربعاء، أدت الكارثة إلى إصابة 198 شخصا بجروح فى تشينغهاى، فيما لا يزال 12 آخرون فى عداد المفقودين كما تم تأكيد مقتل 113 شخصا فى قانسو حتى صباح أمس الأربعاء.

ومن جانبه قال المركز الصينى لشبكات الزلازل إن الزلزال حدث في الساعة 11:59 منتصف ليل الاثنين الماضي وبلغ عمقه البؤري 10 كيلومترات وأن مركز الزلزال هو بلدة ليوقو، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.



